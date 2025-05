Le parole del direttore sportivo dell’Hellas Verona, Sean Sogliano, a pochi giorni dalla sfida di campionato contro il Como

L’Hellas Verona vuole conquistare la salvezza in Serie A. A pochi giorni dalla sfida – decisiva – contro il Como, il direttore sportivo Sean Sogliano ha parlato in conferenza stampa.

Il DS ha fatto il punto in vista del prossimo incontro. “Domenica c’è una squadra molto forte, che arriva da 6 vittorie consecutive, non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo, ma è da un po’ di mesi che abbiamo smesso di definirlo ‘sogno’. Per me rimane tale, come lo era a Reggio Emilia contro il Sassuolo o la stagione scorsa a Salerno”.

Sogliano ha aggiunto. “Per raggiungere il nostro obiettivo lo abbiamo dimenticato. Non dobbiamo dimenticare chi siamo, come arriviamo a giocare queste partite. Questo voglio condividerlo con voi. C’è ancora da soffrire, con due finali davanti. Non mi vergogno a definirlo così”.

“Le uniche cose su cui dobbiamo ragionare per me sono queste. Sono convinto che domenica lo stadio ci darà una mano, lo stadio è giusto che sia esigente, come lo sono io, ma non è che siccome abbiamo qualche punto in più dobbiamo pensare che sia una partita scontata o facile”.

Hellas Verona, le parole di Sogliano

Il dirigente ha proseguito. “Non sento quello che sentivo l’anno scorso o due anni fa, che siamo vicini a centrare un’impresa, ma non per me, per il Verona. Io stesso sono esigente e devo trasferire questo alla squadra. Se ci salviamo, facciamo una grande impresa”.

Sogliano ha concluso. “Non voglio parlare di futuro, con la proprietà mi confronto, sanno come vivo questo momento, cosa ho in testa. Certi confronti li faremo a fine campionato come giusto che sia”.