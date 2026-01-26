Secondo quanto riportato da Andrei Orlov, ex dg del club, Robert Moreno sarebbe stato esonerato dal Sochi a causa di ChatGpt

Il Sochi, club della prima divisione russa, ha esonerato l’allenatore Robert Moreno a causa di ChatGpt. Secondo quanto svelato dall’ex direttore generale del club, Andrei Orlov, Moreno avrebbe utilizzato l’intelligenza artificiale per scegliere la formazione titolare ed effettuare le sostituzioni.

Ma non solo. Secondo l’ex dg, infatti, Moreno avrebbe svegliato la squadra alle 5 del mattino per un allenamento su consiglio dell’IA. L’allenatore avrebbe usato ChatGpt anche per organizzare la trasferta del suo Sochi fino a Khabrasovsk, obbligando i giocatori a restare svegli per 28 ore consecutive.

Moreno è ricorso – ovviamente – all’Intelligenza artificiale anche per le scelte di mercato. Tra gli ultimi rinforzi c’è l’attaccante kazako Artur Shushenachev, arrivato in prestito dall’Hapoel Be’er Sheva su consiglio dell’IA. La scommessa della tecnologia non è stata vincente: 10 presenze e zero gol.

Dopo sei sconfitte, un pareggio e troppa fiducia nell’IA Robert Moreno è stato esonerato dal Sochi. L’allenatore è una vecchia conoscenza italiana. Lo spagnolo, infatti, è stato per anni nello staff di Luis Enrique tra Celta Vigo, Barcellona e Roma. Per un breve periodo Moreno ha guidato anche la Spagna, sostituendo proprio l’attuale allenatore del Psg.