Snoop Dogg raggiunge Modric: anche lui sarà comproprietario dello Swansea City

Snoop Dogg (Wikimedia Commons)

Nuovo comproprietario di livello per lo Swansea City: dopo Modric, arriva anche Snoop Dogg

Nonostante gli ultimi anni complicati, con la Premier League che manca dalla stagione 2017/2018, lo Swansea City rimane una delle squadre più “ambite” di tutta l’Inghilterra.

Qualche mese fa era stato ufficializzato infatti l’ingresso in società di Luka Modric, mentre adesso a raggiungerlo è un altro vip – stavolta del mondo della musica.

Gli Swans hanno infatti annunciato che Snoop Dogg, uno dei più grandi rapper di tutto il mondo, è diventato un nuovo comproprietario del club, oltre che un investitore di alto profilo.

Per celebrare il suo ingresso in proprietà, inoltre, è stato inaugurato un murale in suo onore nella tribuna ovest del Liberty Stadium.

Le parole di Snoop Dogg

Il rapper statunitense ha motivato la propria scelta, dichiarando: “Il mio amore per il calcio è ben noto, ma per me è speciale diventare proprietario di un club come questo. La storia del club e della zona mi ha davvero colpito, questa è una città e un club orgogliosi e operai”