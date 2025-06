Slovacchia U21 – Italia U21, le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Slovacchia-Italia, seconda sfida del girone A dell’Europeo under 21

Buona la prima per gli azzurrini di Nunziata contro la Romania. Il cammino nell’Europeo è iniziato nel migliore dei modi.

L’Italia è riuscita a imporsi grazie alla rete di Tommaso Baldanzi nel primo tempo. La Slovacchia, invece, arriva dalla sconfitta per 3-2 contro la Spagna.

La classifica del girone A recita: Spagna 3, Italia 3, Slovacchia 0, Romania 0. Gli Azzurri con una vittoria ipotecherebbero la qualificazione

Vediamo di seguito le possibili scelte di Carmine Nunziata per la sfida contro la Slovacchia.

La probabile formazione dell’Italia under 21

Carmine Nunziata dovrebbe confermare in blocco gli 11 visti contro la Romania nel suo 4-3-2-1. In porta confermato Desplanches; per quanto riguarda la difesa, vanno verso la conferma Zanotti e Ruggeri come terzini e Pirola da centrale, la novità sarà Coppola che, dopo le partite in Nazionale maggiore dovrebbe essere titolare al posto di Ghilardi.

A centrocampo stesso discorso per Casadei, dopo la panchina iniziale contro la Romania va verso una maglia da titolare al fianco di Prati e Ndour. Fabbian potrebbe avanzare sulla trequarti dove agirà con ogni probabilità anche il match winner della scorsa partita, Tommaso Baldanzi, con Koleosho che partirebbe dalla panchina. L’unica punta dovrebbe essere nuovamente Wilfried Gnonto.

Le probabili formazioni

Slovacchia U21 (4-3-3): Belko; Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek; Suslov, Nebyla, Rigo; Marcelli, Jambor, Sauer. CT: Jaroslav Kentos

Italia U21 (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Pirola, Coppola, Ruggeri; Casadei, Prati, Ndour; Fabbian, Baldanzi, Gnonto. CT: Carmine Nunziata