Europei U21, Slovacchia-Italia: le formazioni ufficiali

Le scelte del CT Carmine Nunziata per la seconda uscita nell’Europeo U21

Obiettivo qualificazione per l’Italia U21, che torna in campo nell’Europeo di categoria per affrontare la Slovacchia dopo la vittoria contro la Romania nella prima partita.

Una vittoria consentirebbe agli Azzurrini di ipotecare la qualificazione ai quarti di finale, prima di affrontare la Spagna nell’ultima partita in programma nel girone A.

Nella sfida contro la Romania era stato Tommaso Baldanzi, centrocampista della Roma, a trovare il gol decisivo per assicurare i primi tre punti agli Azzurrini. Il match contro la squadra ospitante dell’Europeo si giocherà allo stadio Štadión Antona Malatinského di Trnava.

Di seguito le scelte di Carmine Nunziata e di Jaroslav Kentoš.

Slovacchia-Italia, le formazioni ufficiali

SLOVACCHIA (4-3-3): Belko; Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek; Rigo, Nebyla, M. Sauer; Marcelli, Suslov, L. Sauer. All. Kentos

A disposizione: Danko, Fruhwald, Mielke, Holly, Svidersky, Cerepkai, Gajdos, Sikula, Ujlaky, Kapralik, Jambor, Gazi.

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Casadei; Gnonto. All. Nunziata

A disposizione: Zacchi, Sassi, Ghilardi, Ambrosino, Kayode, Turicchia, Koleosho, Doumbia, Guarino, Pisilli, Fazzini, Bianco.

Dove vedere la partita

La partita tra Italia e Slovacchia, valevole per la seconda giornata del girone A degli Europei Under 21, andrà in scena sabato 14 giugno alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e si potrà seguire live anche su Rai Play.