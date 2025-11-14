Slovacchia-Irlanda del Nord, due gol annullati in 10 minuti: cos’è successo

Nel secondo tempo di Slovacchia-Irlanda del Nord sono state annullate 2 reti nel giro di 10 minuti

La partita tra Slovacchia e Irlanda del Nord è terminata 1-0, ma si sono visti ben 3 gol. Due sono però stati annullati a distanza di 10 minuti di gioco.

Il primo è stato annullato al minuto 55: punizione di Lukáš Haraslín appena fuori dall’area, Škriniar non ha toccato il pallone ma si trovava in posizione di fuorigioco. La palla è passata proprio sotto le gambe del difensore, che ha interferito indirettamente.

Al 65esimo, sempre dopo una punizione di Haraslín è nata una traiettoria deviata in porta da Dávid Strelec, che l’ha messa sul secondo palo. Il gol inizialmente è stato convalidato e le squadre si sono riposizionate a centrocampo per riprendere.

Intanto, in sala VAR è stata rivista l’azione e il gol è stato revocato per un tocco di Strelec con il braccio destro.