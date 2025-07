Liverpool, il ricordo di Slot: “Diogo Jota era un uomo speciale. Solo shock e dolore”

L’allenatore del Liverpool, Arne Slot, commosso, ricorda Diogo Jota dopo la tragedia: “Mai solo, mai dimenticato”.

La tragica scomparsa di Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, ha scosso profondamente il mondo del calcio. Il giocatore è morto in circostanze drammatiche insieme al fratello André Silva, lasciando la moglie, i tre figli e un’intera comunità calcistica in lutto.

Dal club inglese continuano ad arrivare messaggi di cordoglio e affetto. Tra questi spicca quello dell’allenatore Arne Slot, che ha voluto ricordare l’uomo prima ancora che il giocatore. Parole toccanti anche da parte dell’amministratore delegato Michael Edwards e del direttore sportivo Richard Hughes, che hanno parlato a nome di tutta la società.

“Cosa dire? Cosa si può dire in un momento come questo in cui lo shock e il dolore sono così incredibilmente crudi? Vorrei avere le parole ma so di non averne”, ha ammesso Slot. “Tutto quello che provo sono sentimenti che so che tante persone condivideranno su una persona e un giocatore che abbiamo amato tanto e su una famiglia a cui teniamo così tanto“.

Poi il ricordo personale: “Il mio messaggio per loro è molto chiaro: you’ll never walk alone. I giocatori, lo staff, i tifosi del Liverpool Football Club sono tutti con voi e da quello che ho visto oggi, si può dire lo stesso della famiglia più ampia del calcio”.

Liverpool, le parole di Arne Slot su Diogo Jota

L’allenatore commenta: “Per noi come club, il senso di shock è assoluto. Diogo non era solo il nostro giocatore. Era una persona speciale. Era un compagno di squadra, un collega, un compagno di lavoro e in tutti quei ruoli era davvero speciale”.

Sul suo ricordo di Jota: “Potrei dire tanto di quello che ha portato alla nostra squadra ma la verità è che tutti quelli che hanno visto giocare Diogo potrebbero vederlo. Lavoro duro, voglia, impegno, grande qualità, obiettivi. L’essenza di come dovrebbe essere un giocatore del Liverpool”.

Infine: “Quando sarà il momento, festeggeremo Diogo Jota, ricorderemo i suoi obiettivi e canteremo la sua canzone. Per il momento lo ricorderemo come un essere umano unico e piangeremo la sua perdita. Lui non sarà mai dimenticato”.

Il commento dell’AD Edwards e del DS Hughes

Anche l’amministratore delegato Michael Edwards e del direttore sportivo Richard Hughes si uniscono al cordoglio: “Non c’è nulla che si possa dire in questo momento per alleviare il dolore di una tragedia così devastante. Ci sentiamo tutti completamente in lutto ora”, hanno dichiarato.

Il primo pensiero alla famiglia del giocatore: “La moglie di Diogo, Rute, i loro tre bellissimi figli, i suoi genitori e la famiglia più ampia stanno affrontando una perdita inimmaginabile. Questo tragico incidente ha preso non solo Diogo, ma anche suo fratello, André Silva. Piangiamo entrambi allo stesso modo”.

Infine: “Nei prossimi giorni, noi come club cercheremo di onorare il nostro amato numero 20 con la stima e l’affetto che tanto merita. Ci impegneremo a rendere questi tributi significativi e inclusivi dei nostri sostenitori, per i quali Diogo ha significato tanto. Riposa in pace, Diogo”.