Slot ricorda Diogo Jota: “Ci manca come calciatore e come persona”

Le parole di Arne Slot, allenatore del Liverpool, ai microfoni della BBC in ricordo di Diogo Jota

Il Liverpool continua a ricordare Diogo Jota, non potrebbe essere altrimenti. Arne Slot, ai microfoni della BBC, ha raccontato quanto questa situazione pesi ai Reds: “Ci manca come giocatore e come persona, questo è innegabile“.

Verso la sfida al Nottingham Forest, in programma nel weekend, non poteva mancare un ricordo speciale per il portoghese: “La scorsa stagione eravamo sotto 1-0, e gli è bastato un minuto per pareggiare. Ha giocato un ruolo cruciale nelle nostre rimonte della scorsa stagione. Ci manca molto anche come persona“.

Sulla dedica di Robertson per Diogo dopo la qualificazione della Scozia, invece, l’allenatore ha riflettuto: “So che è un problema per noi, ma credo sia del tutto normale“.

Un pensiero anche per moglie e figli: “Penso anche a cosa devono aver provato. È davvero molto più difficile per loro che per noi, questo è chiaro“.