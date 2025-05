Liverpool, Slot: “Chiesa? Anche oggi non ha fatto la differenza, preferisco altri”

Le dichiarazioni di Arne Slot al termine della sfida tra Chelsea e Liverpool valida per la 35esima giornata di Premier League.

Il Liverpool ha già conquistato la Premier League ma mancano ancora tre partite da giocare rispettivamente con Arsenal, Brighton e Crystal Palace.

Continua a non trovare spazio però l’ex Juventus Federico Chiesa. Anche oggi, domenica 4 maggio, è entrato solo al minuto 82 nella sfida con il Chelsea. È stata la quinta presenza e da regolamento il club gli deve attribuire una delle 40 medaglie.

L’allenatore del Liverpool in conferenza stampa ha commentato anche le sue scelte tecniche.

Arne Slot esordisce così: “L’ho fatto entrare solo al 82 minuto perché ho preferito a lui altri giocatori come Darwin Nuñez“.

Liverpool, le parole di Slot

Slot continua parlando della prestazione dei suoi giocatori: “A me oggi è piaciuto molto Cody Gakpo che ha fatto un ottima partita. Poi lo avevo tolto già troppe volte nelle passate settimane…mentre Mo Salah è uno di quei giocatori che può sempre fare gol. Ciò spiega perché ho fatto un altro tipo di cambi“.

Infine conclude: “Poi a fine gara, siccome la gente qui in Inghilterra si aspetta che prendi dei rischi ho tolto un difensore per mettere Chiesa. E il suo ingresso ci ha permesso di segnare (Van Dijk all’85 ndr). Ma non ha avuto abbastanza tempo per fare la differenza purtroppo”.

A cura di Alessandro Schiavone