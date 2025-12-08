L’allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha parlato alla vigilia della partita contro l’Inter di Cristian Chivu. Con lui anche Alisson

Il Liverpool sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia recente e le discusse parole di Salah rilasciate dopo la partita contro il Leeds, ne sono la dimostrazione.

L’egiziano dopo quelle dichiarazioni non è stato convocato per la trasferta di Milano e con lui neanche Gakpo, problema all’inguine, e Federico Chiesa, influenzato.

Proprio prima della conferenza stampa, Arne Slot, ha fatto chiarezza sulla situazione ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sull’Inter ha detto: “Sarà molto difficile domani contro una squadra molto forte, che ha giocato due finali di Champions nelle ultime tre edizioni di Champions“. Poi è passato al tema del momento, ovvero quello legato all’esclusione di Salah.

Liverpool, Slot: “Salah? Chi non gioca deve reagire nel modo giusto. Chiesa? Difficile che ci raggiunga”

L’allenatore ha spiegato molto chiaramente la reazione avuta dopo le ultime dichiarazioni di Salah, che ha parlato di un rapporto rotto con Slot: “La reazione è stata quella che abbiamo immediatamente deciso, ovvero quella di non convocarlo. Non mi aspettavo le sue dichiarazioni. Naturalmente so che un giocatore quando non gioca è deluso. Ma deve anche reagire nel modo giusto, allenarsi bene e finora lo aveva fatto“.

Un commento lo ha fatto anche su Chiesa, che difficilmente potrà raggiungere i compagni a causa di un’influenza: “So che è speciale per tutti giocare in questo stadio e per lui ancora di più. Non penso che però che ci raggiungerà domani perché stamattina non si sentivamo bene, vedremo se avrà un recupero straordinario“.

Alisson: “Salah? Mi dispiace, spero che questa situazione si possa aggiustare”

Oltre all’allenatore dei reds, ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche Alisson, che è partito raccontando il suo rapporto con l’Italia e quello che si aspetta dall’Inter: “Sono sempre molto contento di essere qua in Italia, sognavo di essere qua sin da bambino e oggi sono qua a giocare una partita contro l’Inter. Come squadra non è un buon momento, ma abbiamo fiducia di migliorare presto. L’Inter è una squadra con cattiveria, che desidera vincere e ha molta qualità. Per noi è la sfida più grande del momento, perché affrontare la squadra così in un momento come questo diventa più difficile. Noi però siamo qui per vincere, giocando con tutto il rispetto per l’Inter“.

Il portiere ha poi commentato quello che il tema del momento, ovvero il caso Salah: “Non è mai facile quando succedono queste cose, ma fa parte del calcio. Salah ha l’amore di tutti i tifosi, è una situazione particolare tra lui e la società. Noi siamo concentrati sull’Inter, ma mi dispiace perché è un grandissimo giocatore e una leggenda del Liverpool, io ho un gran rapporto con lui. Io penso che non ci sia niente che non si possa recuperare, spero che succeda per il rispetto e l’affetto che ho per lui e per il rapporto che ha con questo club. Lui ha fatto tanto per il club e il club gli ha dato la possibilità di vincere tutto nella sua carriera“.