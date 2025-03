Serie B, Sky Italia acquisisce i diritti per Highlights e trasmissioni nei locali

Sky Italia acquisisce i diritti per la trasmissione degli Highlights e delle partite della Serie B attraverso il pacchetto “Bar-Hotel”.

La Lega Serie B ha annunciato che Sky Italia ha aderito all’offerta per l’acquisizione di due importanti pacchetti relativi alla trasmissione del campionato di Serie B.

L’accordo riguarda i diritti per gli “Highlights”, che includono i gol e le azioni salienti di tutte le gare di ogni turno, e il pacchetto “Bar-Hotel”, che consentirà la trasmissione in diretta di alcune partite nei locali pubblici.

L’intesa entrerà in vigore dalla 31ª giornata di campionato, ovvero la prima dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, e resterà valida fino al termine della stagione, includendo anche eventuali partite di playoff e playout. Grazie a questo accordo, Sky Italia amplia la propria offerta sportiva, garantendo agli appassionati della Serie B una copertura più completa del torneo.

La decisione rappresenta la possibilità di una maggiore diffusione sia attraverso i contenuti on-demand, grazie agli highlights, sia con la possibilità per bar e hotel di trasmettere in diretta alcune sfide decisive della stagione. Un’opportunità importante per i tifosi e per l’intero movimento calcistico della Serie B.