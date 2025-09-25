Aston Villa-Bologna, Skorupski para il rigore a Ollie Watkins
Łukasz Skorupski tiene in partita il Bologa: il polacco para il rigore a Ollie Watkins
Tra volti di Aston Villa-Bologna, oltre a McGinn – autore del gol dell’1-0 -, c’è un altro grande protagonista.
Łukasz Skorupski, infatti, verso il 68esimo minuto, ha parato il rigore all’attaccante Ollie Watkins.
Il portiere rossoblù ha quindi tenuto in partita il suo Bologna, evitando di portare il risultato sul 2-0 per la squadra inglese.
Watkins non è quindi riuscito a trasformare il rigore, assegnato a seguito di un intervento irregolare di Vitík proprio sul classe 1995.
Il tocco di mano prima del fallo
Dopo che l’arbitro ha indicato il dischetto del rigore, tra i giocatori del Bologna sono scoppiate le proteste per un precedente tocco di mano.
Pochi istanti prima del fallo in area di Martin Vitík su Waktins, lo stesso attaccante inglese, in caduta, ha colpito con la mano destra il pallone. Nonostante questo episodio, la squadra arbitrale ha confermato il calcio di rigore, poi neutralizzato da Skorupski.