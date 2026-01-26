Sergio Ramos, difensore oggi svincolato, può diventare il nuovo proprietario del Siviglia (club dove ha giocato): le novità dalla Spagna

Il ritorno di Sergio Ramos al Siviglia potrebbe concretizzarsi in una veste completamente nuova. Come rivelato da Manolo Aguilar su Carrusel Deportivo, il difensore ha raggiunto un accordo di massima con il gruppo di azionisti del club andaluso per l’acquisizione della società.

L’operazione vede coinvolto anche il socio del calciatore Martin Ink del gruppo Five Eleven Capital. Nelle scorse ore i media spagnoli parlavano di un’offerta di circa 450 milioni di euro.

Ora Sergio Ramos e il suo gruppo avranno un periodo di esclusiva per analizzare approfonditamente i conti del club e per trovare un accordo definitivo, come riportato da Cadena Ser.

Un primo passo è stato dunque compiuto, anche se servirà del tempo prima di poter arrivare a una decisione definitiva ambo le parti.

Siviglia-Sergio Ramos, le novità dalla Spagna

L’incontro decisivo si è svolto il 15 gennaio quando Ramos ha incontrato per oltre due ore Pérez Solano (segretario del consilgio di amministrazione del club) e gli azionisti del Siviglia. Durante la riunione sono stati presentati l’offerta economica e il progetto sportivo del difensore, lasciando un’impressione molto positiva per la consistenza della proposta.

La situazione istituzionale del Siviglia, aggravata da stagioni deludenti e risultati sotto le aspettative, ha spinto lo spagnolo (oggi svincolato) a voler prendere in mano le redini del club che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Il difensore ha militato nella squadra andalusa tra il 2003 e il 2005, prima del trasferimento al Real Madrid. E e vi è tornato nella stagione 2023/24 dopo l’esperienza parigina con il PSG. Sergio Ramos sembra quindi essere pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con il Siviglia, questa volta dal ruolo di proprietario.