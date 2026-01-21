Il Consiglio Federale rinvia ogni decisione sulla modifica delle norme: il Napoli resta vincolato alle attuali regole

Il mercato invernale del Napoli resterà “a saldo zero” anche dopo la riunione del Consiglio Federale della FIGC, che ha rinviato ogni decisione sulla richiesta avanzata dalla Lega Serie A di modificare le attuali norme federali sul calcolo del costo del lavoro allargato e permettere agli azzurri di operare in entrata, senza dover prima cedere giocatori.

La proposta, spinta dal presidente Aurelio De Laurentiis, puntava a far valere anche le riserve di liquidità accumulate dal club nel tempo per rientrare nei parametri e liberare così margini di spesa immediati. Nella recente assemblea di Lega, la maggioranza delle società aveva votato a favore, con alcune astensioni (tra cui Juventus, Inter e Roma) e l’unico voto contrario del Milan.

Tuttavia, il Consiglio Federale ha accolto le modifiche proposte sulla carta, ma ha deciso di non esprimersi nell’immediato, sollevando forti perplessità legate alla tempistica di un intervento così significativo in corso di stagione e di mercato. Per questa ragione la FIGC ha chiesto formalmente alla Lega di garantire che le squadre che non hanno sostenuto la proposta in assemblea rinuncino a qualsiasi futura impugnazione, qualora la modifica venga approvata.

Il blocco al mercato imposto dagli attuali parametri resta quindi in vigore: il Napoli potrà continuare a vendere giocatori e poi eventualmente reinvestire i proventi, ma non può liberamente acquistare, sempre in attesa di una decisione definitiva sulle modifiche alle regole federali.