Jannik Sinner è stato squalificato per 3 mesi dopo aver patteggiato con la Wada

Era attesa per il 16-17 aprile, per Jannik Sinner, l’udienza davanti al Tas di Losanna per la vicenda doping che risale a quasi un anno fa, quando il tennista italiano risultò positivo al clostebol, sostanza proibita dalle norme antidoping.

Decade, invece, il ricorso in programma. Questo perché il numero 1 del ranking ATP e la Wada, l’Agenzia mondiale antidoping, hanno patteggiato sulla sanzione che l’atleta dovrà pagare: tre mesi di sospensione durante i quali dovrà rimanere lontano dalle competizioni.

Jannik Sinner non potrà tornare a giocare prima di maggio, come comunicato ufficialmente proprio dalla Wada stessa, che ha anche riconosciuto la non intenzionalità dell’altoatesino nel venire in contatto con la sostanza e che questa non abbia avuto alcun impatto positivo sulle sue prestazioni. Tuttavia, Sinner viene punito in quanto responsabile della negligenza del proprio entourage.

Ma quando potrà tornare in campo il vincitore degli ultimi due Australian Open? E quali tornei dovrà saltare? Di seguito tutto ciò che c’è da sapere.

Quali tornei salterà Jannik Sinner

Lo stop forzato di Jannik Sinner è già iniziato e andrà dal 9 febbraio al 4 maggio e potrà a ricominciare ad allenarsi dal 13 aprile. Fortunatamente non salterà nessuno slam, ma perderà quattro Masters 1000 e quindi anche tutti i punti ATP guadagnati l’anno scorso in questi tornei.

Salterà l’ATP 500 di Doha a cui avrebbe dovuto partecipare dal 17 febbraio, i 1000 americani di Indian Wells e Miami, oltre all’esibizione a Las Vegas dell’MGM Rewards Slam. Ad aprile non ci sarà al 1000 di Montecarlo, al 500 di Monaco di Baviera e all’ultimo 1000 di Madrid, ultimo torneo che salterà.

Quando tornerà in campo

Dal 5 maggio il campione azzurro potrà tornare a giocare. La prima data utile per il rientro sembra essere il 7 maggio, quando prenderà il via il torneo degli Internazionali di Roma, Master 1000 italiano che ancora gli manca in bacheca.

La buona notizia è che non salterà gli altri importanti obiettivi dell’estate, Roland Garros, in programma dal 25 maggio all’8 giugno e Wimbledon, che si giocherà dal 30 giugno al 13 luglio.

--> --> -->-->