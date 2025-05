Sinner in finale a Roma: domenica la sfida contro Alcaraz

Jannik Sinner batte Tommy Paul e conquista un posto per la Finale degli Internazionali d’Italia

Il tennista italiano si impone per 2 set a 1 su Tommy Paul. Dopo un primo set complicato, vinto 6-1 dall’americano, Sinner è riuscito a tornare sui suoi livelli e a vincere il match.

6-0, 6-3 , recita il tabellone del secondo e terzo set. Il numero 1 al mondo raggiunge così la sua prima finale degli Internazionali BNL d’Italia, torneo in cui non era mai arrivato oltre i quarti. Dopo 47 anni ci sarà un italiano finalista a Roma.

Un risultato importante per il tennista che è al suo primo torneo dopo la squalifica che lo ha tenuto lontano dai campi per tre mesi.

Durante il match Sinner ha accusato anche qualche problemino fisico, che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso, ma è riuscito comunque a portare a casa l’incontro.

Domenica la finale contro Alcaraz

In finale lo aspetta il suo rivale Carlos Alcaraz e tutti gli appassionati di tennis, soprattutto chi sarà al “Campo Centrale” del Foro Italico, non potevano chiedere di meglio. I precedenti recitano 7-4 per lo spagnolo.

Alcaraz ha conquistato la finale sconfiggendo l’altro italiano, Matteo Musetti, per 6-3 7-6. L’appuntamento decisivo sarà domenica.