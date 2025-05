La finale di Coppa Italia avrà un ospite speciale sulle tribune: in attesa dei quarti di finale Sinner tornerà a vedere il “suo” Milan.

Jannik Sinner ci sarà. Non stiamo parlando dei quarti di finale degli Internazionali di Roma, turno che comunque il numero uno del mondo ha raggiunto con merito, ma della finale di Coppa Italia.

Proprio così. Sinner assisterà al match di mercoledì 14 maggio dello “Stadio Olimpico” tra Milan e Bologna in programma alle ore 21:00.

Il motivo? Jannik è un grande tifoso rossonero ed era stato anche a San Siro in occasione della sfida di UEFA Champions League contro il Borussia Dortmund lo scorso novembre del 2023.

Ecco quindi che, dopo la presenza di Carlos Alcaraz lo scorso sabato per Lazio-Juventus, ci sarà un altro super ospite del tennis.

Sinner all’Olimpico: il programma di giornata del numero uno

Archiviato un ottavo di finale per nulla scontato contro Cerundolo, vinto da Sinner 7-6, 6-3 nella serata di martedì 13 maggio, la testa del numero uno del mondo è già proiettata ai quarti di finale. L’avversario sarà uno tra Munar e Ruud, con l’ultimo che ha eliminato Matteo Berrettini dopo il forfait dell’italiano.

In attesa di scoprire chi dovrà affrontare, Sinner si allenerà nella giornata di oggi dalle 17 alle 18 e, una volta terminata la sessione, assisterà alla finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Nel suo team, in più, c’è un derby: il suo allenatore Simone Vagnozzi è interista, mentre Jannik, come sappiamo, è tifoso proprio dei rossoneri.