Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato della questione San Siro, spiegando che mercoledì 5 novembre potrebbe essere firmato il rogito

Si avvicina il prossimo passo nella questione San Siro. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di commemorazione dei defunti al Famedio del Cimitero Monumentale, ha dichiarato che il rogito potrebbe essere firmato mercoledì 5 novembre.

“Forse mercoledì il rogito. Io sarò via per la riunione del C40 e rientrerò giovedì, però non sono preoccupato” ha spiegato il sindaco di Milano.

Nelle scorse settimane la giunta comunale aveva approvato la vendita di San Siro a Milan e Inter, dando il via all’iter del progetto per il nuovo stadio.

Sala ha poi parlato del rinvio del rogito e di altre questioni come la convenzione sui servizi di vigilanza a San Siro: ecco le sue parole.

Le parole del sindaco Sala su San Siro

“È chiaro che tutti noi vogliamo chiudere questa vicenda con il rogito, quindi stanno tutti lavorando anche durante il weekend“: il rinvio del rogito, ha spiegato Sala, è stato dettato da “questioni tecniche tra le società più che con il Comune“.

Sulla convenzione per i servizi di vigilanza e polizia a San Siro, ha commentato: “È da ripensare, poi bisognerà lavorare anche su quello“. Sala ha poi concluso parlando della questione dei biglietti gratuiti per i consiglieri comunali: “Non è nell’accordo. Le squadre dicono che garantiranno biglietti gratis a scuole e comunità; ai consiglieri non lo so, ma cominciamo a chiudere, poi vedremo queste condizioni“.