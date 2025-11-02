Questo sito contribuisce all'audience di

Il sindaco di Milano Sala: “San Siro? Forse mercoledì il rogito”

Redazione 2 Novembre 2025
Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala
Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato della questione San Siro, spiegando che mercoledì 5 novembre potrebbe essere firmato il rogito

Si avvicina il prossimo passo nella questione San Siro. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di commemorazione dei defunti al Famedio del Cimitero Monumentale, ha dichiarato che il rogito potrebbe essere firmato mercoledì 5 novembre.

Forse mercoledì il rogito. Io sarò via per la riunione del C40 e rientrerò giovedì, però non sono preoccupato” ha spiegato il sindaco di Milano.

Nelle scorse settimane la giunta comunale aveva approvato la vendita di San Siro a Milan e Inter, dando il via all’iter del progetto per il nuovo stadio.

Sala ha poi parlato del rinvio del rogito e di altre questioni come la convenzione sui servizi di vigilanza a San Siro: ecco le sue parole.

Le parole del sindaco Sala su San Siro

È chiaro che tutti noi vogliamo chiudere questa vicenda con il rogito, quindi stanno tutti lavorando anche durante il weekend“: il rinvio del rogito, ha spiegato Sala, è stato dettato da “questioni tecniche tra le società più che con il Comune“.

Sulla convenzione per i servizi di vigilanza e polizia a San Siro, ha commentato: “È da ripensare, poi bisognerà lavorare anche su quello“. Sala ha poi concluso parlando della questione dei biglietti gratuiti per i consiglieri comunali: “Non è nell’accordo. Le squadre dicono che garantiranno biglietti gratis a scuole e comunità; ai consiglieri non lo so, ma cominciamo a chiudere, poi vedremo queste condizioni“.