Le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala in merito alla questione Stadio

A margine della cerimonia di posa della targa in memoria di Elio Fiorucci presso la Galleria Passerella di Milano, il sindaco della città, Giuseppe Sala, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti.

Tema centrale è ovviamente legato al nuovo stadio, in vista della votazione della delibera sulla vendita della struttura a Milan e Inter. “Questa è una decisione che condizionerà il futuro di Milano e va giudicata nel lungo termine”, ha dichiarato Sala.

Riallacciandosi alle parole di Marotta prima del match di ieri contro il Sassuolo (leggi qui le dichiarazioni del presidente dell’Inter), Sala ha poi aggiunto: “Non penso che quella di Marotta fosse una minaccia, chiaro che è molto possibile che le squadre lascino Milano ma io credo che a questo punto il Consiglio debba decidere in piena autonomia. Io ho la coscienza a posto e ho fatto tutto quello che c’era da fare. Nella decisione, i consiglieri devono valutare una serie di cose, è chiaro che alla base c’è il contratto e come è stato elaborato. E poi c’è il futuro di Milano. Stamattina (22 settembre, ndr) ho incontrato Michela Uva, direttore esecutivo per la sostenibilità sociale e ambientale dell’Uefa, per fare il punto sugli Europei del 2032. Nel dossier bisogna indicare i cinque stadi. Per la situazione di oggi il rischio è che non ci sia Milano”.

“Detto ciò, che io sia a favore dello stadio e mi sia battuto per mantenere lo stadio a Milano, e che credo che l’accordo sia un buon accordo, è agli atti e nei fatti. I consiglieri decideranno e spiegheranno ai cittadini perché votano sì o no”. Sala ha poi aggiunto che “è tutto strumentale, se io esagero con la presenza diventa un referendum su di me, se faccio un passo indietro e lascio gestire all’assessore all’urbanistica, non va bene, è sempre così. Io credo che l’accordo sia significativamente sostenuto da valutazione tecniche ed economiche serie e quindi è fatto al meglio. Noi abbiamo ottenuto tutto quello che potevamo ottenere, dopodiché ognuno deciderà”.