Il Presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha fatto il punto sulla possibilità di giocare Milan-Como in Australia

Durante il Gran Galà del Calcio, il Presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha fatto chiarezza su Milan-Como a Perth.

Ha spiegato a che punto sono le trattative e ribadito che la trasferta in Australia rappresenterebbe un’occasione per il calcio italiano.

Simonelli, inoltre, ha anche parlato della possibilità di inserire il Var a chiamata anche in Serie A come fatto in questa stagione di Lega PRO.

Di seguito le sue dichiarazioni riprese da Sky Sport.

Le parole del Presidente Simonelli

Simonelli ha iniziato il discorso su Milan-Como a Perth così: “Siamo in vigile attesa, aspettiamo gli eventi e stiamo andando avanti con tutte le carte in regola. Fiducia? Io sono sempre fiducioso. Una sede più vicina a Milano o Como? Anche io come amante del calcio non impazzisco per una sede così lontana ma sapete che ci sono in ballo interessi economici elevati e c’è anche una grande volontà del governo australiano di portare lì una partita del nostro campionato. Per far aumentare la fama del calcio italiano all’estero vanno fatti dei sacrifici”.

Poi sul var a chiamata: “A me piacerebbe molto portarlo in Serie A. Scene come quella di sabato scorso non fanno bene al calcio. Io vedo il Var a chiamata come un’innovazione positiva che in quest’anno di sperimentazione in Lega PRO, sta andando molto bene”.