Le parole del presidente della Serie A Simonelli prima del match di Supercoppa Italiana: annunci importanti, tra cui Milan-Como a Perth

Nel pre partita della gara di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, ha parlato il presidente della Serie A Ezio Simonelli.

“Siamo molto soddisfatti del successo di pubblico della manifestazione. Avere questo stadio pieno per noi è motivo di orgoglio. Abbiamo incontrato in giro gente del posto con i cappellini delle due squadre, si stanno appassionando al calcio italiano“, ha dichiarato Simonelli in merito alla Supercoppa Italiana.

Presidente che ha poi annunciatoin esclusiva: “Milan-Como? Si giocherà a Perth l’8 di Febbraio, abbiamo avuto un incontro molto importante con Infantino. Ci avevano richiesto di far dirigere la gara da arbitri stranieri ma noi abbiamo molta fiducia negli arbitri italiani”.

Chiarendo poi: “Questo era l’unico problema che ci spingeva a non accettare questa condizione, ci hanno garantito però degli arbitri asiatici di altissimo livello e abbiamo accettato“.

Simonelli annuncia Milan-Como a Perth

Alla fine, l’annuncio ufficiale è arrivato: Milan-Como – gara di campionato – si giocherà a Perth, in Australia. A confermalo è stato Ezio Simonelli, presidente della Serie A, che ai microfoni dei canali Mediaset ha dato la conferma.

Sarà una prima volta storica dunque per il nostro campionato, che vuole cercare di espandere sempre più la propria visibilità. Gara che, inoltre, non vedrà la presenza di arbitri italiani bensì di direttori di gara asiatici.