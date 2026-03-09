La costruzione di nuovi stadi, la questione Lazio e le polemiche arbitrali: il commento del presidente della Lega Serie A Simonelli

“Lavoriamo per dare agli spettatori degli stadi più accoglienti e moderni“. Ezio Simonelli svela uno dei progetti della Lega Serie A per migliorare il calcio in Italia.

Il presidente della Lega è stato intervistato da La Politica nel Pallone su Rai Gr Parlamento. “Ci stiamo adoperando per aiutare i club a creare nuovi stadi, questo comporterà ancora maggiore presenza. L’obiettivo è far sì che sia accogliente non solo durante, ma anche prima e dopo la partita” ha detto Simonelli.

Il numero uno della Serie A ha commentato i preparativi in vista degli Europei in Italia: “Sono una grande occasione, ma non mi limiterei a questo: avremo cinque città che li ospiteranno, ma mi auguro che per quella data ci siano tanti altri nuovi stadi“.

Simonelli è poi intervenuto sulla questione riguardante la tifoseria della Lazio: “Per noi vedere gli stadi vuoti non è mai bello. Mi aspetto che anche i tifosi biancocelesti, seppur dissentendo su alcune scelte societarie, facciano sentire il proprio calore ai giocatori e alla squadra“.

“Polemiche arbitrali? Ci sono sempre state”

Il presidente ha proseguito parlando delle polemiche arbitrali: “Mi limito a constatare che le polemiche ci sono sempre state e ci sono, l’errore dell’arbitro è tollerato mentre quello del VAR meno. Però, se tirassimo le somme, credo che nella maggior parte degli episodi siano più le risoluzioni che gli errori“. E ancora: “Cerchiamo di fare in modo che la tecnologia sbagli il meno possibile, ma dobbiamo accettare che possa capitare“.

“Siamo stati tra i primi ad aiutare gli arbitri, penso alla Spagna che non ha la goal-line technology. Però la vedo difficile che spariscano completamente gli errori: l’importante è che le decisioni degli arbitri siano sempre prese in maniera omogenea” ha concluso Simonelli.