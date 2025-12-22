Simonelli sulla Supercoppa: “Forse dal prossimo anno si tornerà al vecchio format”

Le dichiarazioni di Ezio Simonelli, presidente della Serie A, prima della finale tra Napoli e Bologna

A margine della partita tra Napoli e Bologna, valida per la finale di Supercoppa Italiana, Ezio Simonelli, presidente della Serie A, ha parlato delle prossime edizioni di questo torneo.

Ai microfoni di Sport Mediaset, Simonelli ha dichiarato: “La sinergia col mondo arabo è andata bene fino a qui, sono quattro anni che facciamo la Supercoppa qui. L’anno prossimo non sarà qui“.

E ancora: “Forse dal prossimo anno si tornerà al vecchio format, vincitrice del campionato contro vincitrice della coppa Italia, proprio come accadrà questa sera“.

Su Milan-Como: “Noi avevamo accettato settimana scorsa delle richieste dal punto di vista sportivo rivedibili e poco consone, cioè quella degli arbitri. Però pur di portare il nostro calcio all’estero avevamo ingoiato il boccone amaro. Nelle ultime notti sono sopraggiunte ulteriori richieste, e abbiamo deciso di mollare la corda“.