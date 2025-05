Le parole del presidente della Lega in vista dell’ultimo turno di campionato

Manca una sola giornata al termine del campionato di Serie A. Inter e Napoli si giocano il titolo a 90′ dalla fine. A tale proposito è intervenuto Ezio Maria Simonelli.

Il presidente della Lega, in vista dell’ultimo incontro di campionato ha voluto far chiarezza in merito alle date. Nel dettaglio: l’Inter sfiderà il Como. Il Napoli, invece, ospiterà il Cagliari.

“Non posso dare anticipazioni su quello che deciderà il consiglio – afferma Simonelli, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 – . Non è una decisione mia, ma collegiale”.

E aggiunge. “L’Inter vorrebbe giocare giovedì o venerdì, il Napoli nel fine settimana? Il punto di partenza è questo, starà al consiglio fare una sintesi”. E aggiunge: “Dove si giocherebbe l’eventuale spareggio scudetto? Da regolamento si dovrebbe giocare a Milano, ma ovviamente non si può. Roma sarebbe l’unica sede possibile”.

Inter-Napoli, le ultime due partite

Due pareggi. Inter e Napoli, nel penultimo turno di campionato, hanno raccolto un solo punto: la formazione di Simone Inzaghi ha pareggiato contro la Lazio per 2-2.

Lo stesso discorso vale per i ragazzi di Antonio Conte, che allo stadio Tardini sono stati fermati dal Parma di Cristian Chivu sullo 0-0