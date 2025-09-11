Ezio Simonelli: “Milan-Como in Australia? È un’esigenza più che un capriccio”

Da Milan-Como in Australia alla novità RefCam: le dichiarazioni di Ezio Simonelli, presidente della Serie A

A margine della conferenza stampa di presentazione de “il Festival dello Sport” di Trento – evento organizzato da La gazzetta dello Sport -, Ezio Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, si è espresso sulla novità della RefCam: “Credo che per tutti noi tifosi vedere la stessa visuale dell’arbitro possa essere importante. Siamo tutti bravi a criticarlo, forse vedendo l’azione dal suo punto di vista lo si comprende meglio”.

Sulla possibilità di disputare Milan-Como a Perth, in Australia: “Oggi c’è una riunione UEFA, non so se la decisione arriverà oggi. Per noi è un’esigenza, più che un capriccio, considerando l’indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi. Il calendario è intasato e non abbiamo alternative vicine Milano di stadi con la capienza di San Siro. Di fronte a questa necessità, avendo ricevuto una proposta dall’Australia, abbiamo chiesto la possibilità. Aspetto la risposta della UEFA, sono fiducioso come sempre“.

Sulla nuova Italia di Gennaro Gattuso: “Faccio i complimenti a Gattuso per queste due vittorie, ci hanno portato entusiasmo anche se con Israele abbiamo sofferto. Io avevo incontrato Gattuso e gli Azzurri mercoledì a Coverciano, avevo visto un clima positivo. Li ho visti belli motivati e i risultati si sono visti in campo“.

Ha poi concluso: “Noi come Serie A cerchiamo di avere il campionato più competitivo possibile, in questo credo che l’Italia sia sempre stata un esempio di come non ci si rilassi perché non si arriva mai con i verdetti già decisi a dieci giornate dalla fine. Poi ci auguriamo di produrre sempre nuovi campioni come fatto in passato“.