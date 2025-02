Simonelli, Serie A

Il presidente della Lega Serie A si è espresso sul tema della chiusura anticipata del mercato

Mancano ancora tante giornata alla fine di questa Serie A, ma è già tempo di programmare e di pensare alla prossima stagione.

In particolare Ezio Simonelli, presidente di Lega, ha anticipato come – anche a causa del fatto che Juventus e Inter saranno impegnate nel Mondiale per Club fino a luglio inoltrato – il prossimo campionato dovrebbe partire tra il 23 e il 24 agosto.

Non solo però, perché nella conferenza stampa per l’assemblea dei club di Serie A ha anche trattato il consueto tema legato alle date del mercato.

Ormai da tempo in molti hanno richiesto che la sessione estiva finisca prima dell’inizio dei campionati europei, ma affinché questo possa accadere è necessaria l’approvazione di tutte le leghe.

Le parole di Simonelli

Il presidente di Lega ha dichiarato: “Il 6 marzo ci sarà a Francoforte l’assemblea per nominare il nuovo presidente delle Leghe europee. Sarà un passaggio importante, dove noi andremo a rappresentare la Lega italiana: qui c’era un tema che ci accomuna con alcune leghe, che è la chiusura del calciomercato.

Ho incontrato i vertici di Premier e Liga: l’idea dell’Italia e dell’Inghilterra è di chiudere il mercato prima dell’inizio del campionato. Però serve unanimità almeno tra le principali leghe europee: la Spagna non vorrà sicuramente chiudere prima del 31 agosto, per una serie di motivi pratici. Così ci è sembrato di capire anche per Germania e Francia, se dovesse essere così anche noi ci dovremmo adeguare perché il mercato nelle grandi leghe deve chiudere allo stesso momento. Noi abbiamo quest’idea, ma serve unanimità e secondo me non sarà così semplice“.