Cremonese, Giacchetta: “Baschirotto? C’è una trattativa. Sanabria ci piace”

Con la vittoria degli ultimi playoff del campionato di Serie B, la Cremonese ha ottenuto la promozione in Serie A.

Davide Nicola e il direttore sportivo Simone Giacchetta stanno sfruttando il calciomercato estivo per costruire una rosa di livello per mantenere la categoria e provare a sognare in grande.

Nel corso della trasmissione di Sky Sport interamente dedicata al calciomercato è intervenuto anche Simone Giacchetta, che ha rilasciato diverse dichiarazioni.

Di seguito le parole del direttore sportivo della Cremonese: “In questi 4 anni abbiamo fatto due promozioni e un anno di Serie A che si è rivelato importante per tutti noi. È stata un’esperienza importante, che ci sta dando una mano in un mercato difficile come quello attuale. Stiamo cercando di perseguire una strada anche grazie a mister Nicola, che ormai è un veterano della categoria e uno specialista in salvezze; stiamo seguendo un mercato di certezze, di giocatori italiani o stranieri che giocano qui. Ovviamente non abbiamo la forza di grandi club che fanno mercato in una settimana, né possiamo prendere per esempio giocatori dalla Premier, il nostro è un mercato più di fantasia. Nonostante questo non ci scoraggiamo, siamo comunque molto ambiziosi“.

Cremonese, le parole di Simone Giacchetta

Ha poi aggiunto: “È importante capire lo stile di gioco dell’allenatore, cercare di entrare nel suo modo di pensare. Il DS deve scegliere i giocatori attraverso determinate caratteristiche. Io credo che tutto sta nella grande unione di idee e di visione di calcio che si ha tra i due, poi è ovvio che il direttore sportivo deve prendersi delle responsabilità in certe scelte“.

Giacchetta ha commentato il calciomercato della società grigiorossa: “Zerbin è in viaggio, è una trattativa ben avviata e un’idea che mi auguro si possa concretizzare a brevissimo. Baschirotto? Altra situazione interessante, ancora è presto per dare un senso definitivo a questa situazione. È un giocatore di alto gradimento, ha anche giocato nelle giovanili della Cremonese”. E ancora: “Come neopromossa noi vogliamo cercare di mantenere un’anima che abbiamo costruita in questi anni e riproporla in Serie A. Di base credo che lo spirito dei calciatori che abbiamo già e che ci hanno portato qui sia anche meglio di quello degli eventuali nuovi arrivati“.

Baschirotto e Sanabria: le dichiarazioni di Giacchetta

“Non è semplice fare delle selezioni, perché si è legati emotivamente ai ragazzi che hanno ottenuto la promozione. A volte però bisogna fare determinate scelte, anche con tristezza. La Serie A è una categoria un po’ spietata, quindi se c’è la possibilità di fare dei tagli va colta“.

Giacchetta è poi tornato su Baschirotto: “C‘è una trattativa, un’idea che può diventare sempre più concreta. Per dire però che è in chiusura ci vuole ancora un po’“.

Su Sanabria: “Ci piace, è un giocatore affermato e un attaccante di alto livello che rappresenterebbe una grande opportunità per noi. Non abbiamo parlato ancora con nessuno in particolare, ce lo accoppiano perché ha avuto Nicola al Torino ma sicuramente non possiamo disconoscere la qualità e il suo livello“.

Chiosa finale su Okereke: “È tornato e si sta impegnando molto in questo ritiro, anche lui deve dimostrare molto a sé stesso perché ha grandi potenzialità. Vedremo da qui ai prossimi giorni quali saranno le nostre scelte conclusive“.