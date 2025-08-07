Torino, Simeone ha iniziato le visite mediche | FOTO e VIDEO
Giovanni Simeone è pronto per effettuare le visite mediche con il Torino: attesa l’ufficialità nelle prossime ore
Giovanni Simeone si appresta a diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Torino. L’attaccante 30enne, infatti, ha salutato il Napoli nelle scorse ore ed è pronto a indossare la maglia granata.
Simeone è arrivato nella mattinata di oggi – giovedì 7 agosto – per sottoporsi alle visite mediche di rito.
L’argentino rappresenta un rinforzo importante per l’attacco di Marco Baroni.
Il giocatore, nato a Buenos Aires, arriva a Torino dopo aver vinto due scudetti con il Napoli.