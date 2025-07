Il Pisa continua a muoversi sul mercato in entrata: ecco tutti gli aggiornamenti

Il Pisa sta continuando a lavorare per portare nuovi giocatori ad Alberto Gilardino.

Anche nella giornata odierna ci sono stati dei contatti col Napoli. L’obiettivo del club è quello di acquistare Giovanni Simeone a titolo definitivo, inserendo nell’operazione anche Alessio Zerbin. Sull’esterno c’è anche l’interesse della Cremonese ma con un doppio affare il Pisa dovrebbe mantenere una priorità.

Per quanto riguarda il reparto difensivo: in porta rinnova per un anno Nicolas che farà il terzo portiere e come secondo è sempre più vicino Simone Scuffet.

Vicina la chiusura per Mariano Troilo, difensore classe 2003 del Belgrano mentre per il classe 2006 Julian Vignolo, c’è ancora distanza col Racing che continua ad alzare le richieste.