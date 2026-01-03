Le parole dell’allenatore dei Colchoneros sul futuro dell’attaccante italiano

Concludere la stagione in Spagna o tornare in Italia? Questo il dilemma di Giacomo Raspadori. In attesa di una sua decisione, Diego Simeone ha parlato così del suo giocatore in conferenza stampa: “Continua a lavorare con la stessa responsabilità che ha sempre avuto fin dal suo arrivo, con il suo impegno, la sua dedizione, la sua etica del lavoro, il modo in cui si allena… niente nel suo atteggiamento lascia presagire un suo addio. Ma questo è il calcio, le cose possono cambiare da un giorno all’altro. Stiamo gestendo la situazione come sempre, concentrandoci sulla prossima partita”.

Come raccontato nelle scorse ore, la Roma ha raggiunto un accordo con l’Atletico Madrid sulla base di un prestito con diritto di riscatto. È un vantaggio – anche importante – ma comunque relativo. L’ultima parola, infatti, spetterà a Raspadori. Se non darà l’ok per un suo ritorno in Serie A, il calciatore italiano rimarrà in Spagna alla corte del Cholo. E, al momento, questa sarebbe proprio l’intenzione di Raspadori.

Non solo la Roma. Anche il Napoli, con cui ha vinto due campionati, sta veramente pensando di riportarlo indietro in quanto capace di adattarsi e giocare in più ruoli (sia da esterno, che da trequartista e punta). La Lazio, invece, è pronta a mettere sul tavolo della trattativa 20/23 milioni. Più improbabile invece la pista Galatasaray.