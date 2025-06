Pisa, in attacco obiettivo Simeone

Il Pisa ha individuato il suo obiettivo per il reparto offensivo: si tratta dell’attaccante argentino del Napoli.

Il Pisa lavora per rinforzarsi in vista del ritorno in Serie A. Per l’attacco ai toscani piace molto Giovanni Simeone, attaccante argentino figlio d’arte del Napoli.

Tra l’altro l’ultima volta che il Pisa ha giocato in Serie A Diego Simeone, padre di Giovanni, vestiva proprio la maglia nerazzurra. Un filo conduttore che potrebbe ristabilirsi presto.

Nella stagione appena conclusa, terminata con la vittoria dello scudetto, Simeone ha giocato 393 minuti in Serie A, mettendo a referto 30 presenze.

Contando anche la Coppa Italia, invece, in totale sono 571 i minuti giocati, con 2 reti e 2 assist.