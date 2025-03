Il botta e risposta tra Diego Simeone e Thibaut Courtois nel post partita del derby di Madrid degli ottavi di finale della UEFA Champions League.

Le sfide tra Atletico Madrid e Real Madrid sono spesso infinite. E’ il caso di utilizzare questo termine per riferirci ad esempio alla partita di ieri sera, valida per gli ottavi di finale di ritorno di UEFA Champions League.

L’andata al Bernabeu era terminata 2-1 per i Blancos grazie alle reti di Rodrygo e Brahim Diaz, ma il gol di Julian Alvarez aveva riaperto tutto in ottica qualificazione ai quarti di finale.L’Atletico Madrid era chiamato ad una rimonta difficile, certo, ma non impossibile.

Il ritorno era tra l’altro iniziato nel migliore dei modi: gol di Gallagher al 1′ e parità subito ristabilita con ancora 89 minuti da giocare, in casa dei Colchoneros. Il Real Madrid, in più, dopo il duro colpo del gol subito in apertura aveva dovuto fare i conti con il rigore sbagliato da Vinicius, non nella sua miglior serata.

Ai tiri di rigore, però, lo scivolone di Julian Alvarez è costato caro. L’argentino ha fallito il rigore per doppio tocco in occasione del tiro. Un episodio che passerà alla storia per essere stato il primo penalty cancellato per questo motivo nella competizione. Situazione che ha scaldato gli animi anche in conferenza, con un botta e risposta acceso di Diego Simeone e Thibaut Courtois.

Atletico Madrid, Simeone: “Nessuno alza la mano?”

Al termine del match, nella consueta conferenza stampa post partita, l’allenatore dell’Atletico Madrid ha analizzato la partita. Nonostante il gol in apertura i suoi non sono riusciti a trovare il guizzo giusto per passare il turno.

Lo stesso allenatore dei Colchoneros, poi, è voluto tornare sull’episodio che ha fatto parecchio discutere, ovvero il doppio tocco del pallone di Julian Alvarez in occasione del rigore: “Chiedo ai presenti: chi ha visto Alvarez toccare due volte il pallone alzi la mano. Forza, alzate la mano. Nessuno?”

Real Madrid, Courtois: “Stanco delle persone che piangono sempre”

Una provocazione, quella del Cholo, che ha subito trovato nel portiere del Real Madrid Thibaut Courtois la risposta: “Sono stanco del solito vittimismo e delle persone che piangono sempre per queste cose”

Un commento, oltre al portiere belga, ha voluto spenderlo anche Dani Ceballos, centrocampista dei Blancos: “L’ho visto io”, pubblicando su X un commento con la mano alzata sotto un video della conferenza di Simeone.