Le parole di Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, a poche ore dalla gara di Champions League contro il Real Madrid

Un altro Real Madrid-Atletico Madrid in Champions League: a poche ore dalla sfida, l’allenatore degli ospiti, Diego Simeone, ha presentato la gara.

La sfida, valevole per gli ottavi della competizione, si giocherà domani – martedì 4 marzo – a partire dalle 21:00.

L’allenatore argentino ha esordito così in conferenza. “Abbiamo molto rispetto, affrontiamo un grande avversario come il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Le partite precedenti? Non hanno avuto alcuna influenza, per la Spagna sarà molto bello e per noi che giocheremo, dobbiamo godercela, è una partita molto importante”.

Simeone ha aggiunto. “Una partita di questo calibro è piena di dettagli. Julian Alvarez? Lui è un ragazzo molto giovane, ha margini di miglioramento e speriamo di poterlo aiutare a continuare a crescere”.

Atletico Madrid, le parole di Simeone

Simeone poi si è concentrato sul duello con il Real: “Lo mettiamo sempre in relazione con la storia, la storia del Real Madrid in Champions League è straordinaria, domani abbiamo una grande opportunità. Vedo sempre cosa devo fare ora, non posso pensare a cosa manca nella Liga. Mancano ancora molti giorni. Mi concentro sulla partita di domani”.

L’allenatore ha infine concluso: “Una partita di questo calibro è nei dettagli. Le partite con il Madrid le conosciamo già, sia loro che noi. In questa fase i dettagli sono decisivi. La squadra che saprà gestire meglio queste situazioni accederà al turno successivo”.