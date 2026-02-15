Atletico Madrid, Simeone: “Non sono d’accordo con quello che ha detto Oblak”

L’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, risponde al suo portiere, Jan Oblak, dopo la sconfitta nel derby con il Rayo Vallecano

L’Atletico Madrid esce sconfitto dal Derby con il Rayo Vallecano: un netto 3-0 a Puente de Vallecas, con i padroni di casa che si impongono.

Della stessa idea è Jan Oblak, che però approfondisce: “Sembra che la Liga sia stata buttata via. Non possiamo perdere partite così, non possiamo giocare come abbiamo fatto oggi. Le partite non si scelgono. Ogni partita va giocata al massimo”.

Non è d’accordo Diego Simeone, che risponde al suo portiere, a DAZN: “Non sono d’accordo con quello che ha detto Oblak. Sono stati superiori, non abbiamo creato occasioni. Non è stata una questione di intensità o di voglia”.

Poi, ha concluso: “Ci è mancata lucidità nelle decisioni in campo. Non credo sia mancata l’intensità, e nemmeno l’atteggiamento. Abbiamo giocato male, loro hanno giocato meglio e così hai più possibilità di vincere”.