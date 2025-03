Le parole di Diego Simeone al termine della gara pareggiata contro l’Espanyol

L’Atletico Madrid si ferma sul campo dell’Espanyol: al gol di Azpilicueta ha risposto Puado su calcio di rigore. Al termine dell’incontro ha parlato l’allenatore degli ospiti, Diego Simeone, mostrando tutta la sua delusione.

“Il pareggio è stato giusto ha detto ai microfoni di Marca – . Nessuna delle due squadre ha avuto situazioni da gol. Abbiamo controllato meglio nel primo tempo, nel secondo tempo fino ai 15 minuti… Abbiamo commesso il rigore in un’azione isolata”.

Simeone aggiunge. “Abbiamo provato qualche giocata, ma è rimasta una partita piatta”. Invece sul penalty assegnato contro nessun giro di parole: “Lo prende per la maglia. Un rigore giusto”.

L’allenatore è poi tornato sull’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid. “Abbiamo giocato una buona competizione. La seconda gara (di ritorno contro il Real Madrid, ndr) l’abbiamo vinta, ma è finita come ha deciso la UEFA. Il match l’abbiamo vinto… Contro il Barcellona siamo stati esposti contro una squadra che crea molti pericoli e ci ha fatto quattro gol in 20 minuti. Oggi abbiamo fatto una partita piatta”.

Simeone ha commentato il pareggio arrivato contro l’Espanyol. “Sappiamo che la stagione ha momenti buoni, normali, cattivi… Bisogna saperli attraversare”.

L’Atletico Madrid occupa il terzo posto in classifica. “Abbiamo una partita molto bella mercoledì (contro il Barcellona, ndr) e speriamo di mettere tutte le nostre energie”.