Morto l’ex presidente dell’Empoli Silvano Bini: aveva 96 anni

L’ex presidente del club toscano è stato scopritore di grandi talenti

È morto Silvano Bini: l’ex presidente dell’Empoli aveva 96 anni.

Simbolo del club toscano, Bini nel corso della sua carriera ha ricoperto ogni incarico possibile all’interno dell’Empoli, fino ad arrivare alla presidenza.

Silvano Bini è stato scopritore di grandi talenti: tra i tanti Vincenzo Montella, Antonio Di Natale, Fabio Galante ed Eusebio Di Francesco.

Il Sindaco Alessio Mantellassi lo ha ricordato così: “Bini non è più con noi. Empolese doc, storico dirigente dell’Empoli calcio: nel ruolo di segretario, direttore generale e direttore sportivo ha contribuito a creare dal 1947 al 1996 le basi per la crescita della squadra, arrivando a ricoprire anche il massimo ruolo di Presidente. Silvano Bini è stato un empolese che è ha vissuto quaggiù lasciando un segno. Il segno nello sport, il segno in una società nata e cresciuta moltissimo al punto da confrontarsi con le big, il segno per i tanti talenti scoperti. Oggi Empoli perde uno dei suoi saggi, un nonno speciale che gli voleva tanto bene. Silvano, che tu possa riposare in pace. Alla famiglia di Silvano un abbraccio grande grande”.