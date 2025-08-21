Lecce, oggi le visite di Jamil Siebert: il difensore arriva dal Fortuna Dusseldorf

Il Lecce accoglie un nuovo difensore: oggi in città Jamil Siebert, difensore classe 2002 del Fortuna Dusseldorf.

Nuovo acquisto per il Lecce: è previsto per oggi l’arrivo in città di Jamil Siebert, difensore classe 2002 di proprietà del Fortuna Dusseldorf.

Come anticipato da Kicker, Siebert non si è presentato all’allenamento di giovedì, con il club che ha confermato come il giocatore fosse in viaggio per la sua nuova destinazione.

Il difensore sarà oggi a Lecce per le visite mediche, prima di firmare ufficialmente il suo contratto.

Nella scorsa stagione, Siebert ha collezionato 21 presenze con la maglia del Fortuna Dusseldorf, registrando anche 3 assist.