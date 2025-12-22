Al-Sadd, piace Shpendi del Cesena: il club allenato da Roberto Mancini sull’attaccante
L’Al-Sadd, squadra allenata da Roberto Mancini, mette gli occhi su Cristian Shpendi del Cesena.
Inizia a prendere vita il calciomercato invernale, con le prime trattative. L’Al-Sadd, nuova squadra dell’ex CT della Nazionale Roberto Mancini, guarda in Serie B.
Infatti, il club ha messo gli occhi su Cristian Shpendi, attaccante del Cesena attualmente quarto in classifica. All’allenatore piace molto il giocatore, che si sta mettendo in mostra in bianconero.
L’Al-Sadd punta a intervenire sul mercato dopo l’infortunio di Roberto Firmino, uscito al 33′ durante la partita di AFC Champions League contro Al-Wahda.
Bisognerà comprendere la fattibilità e la modalità dell’operazione, con Shpendi e il Cesena attualmente in lotta per conquistare la promozione in Serie A.