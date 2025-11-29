Le parole di Shevchenko ai microfoni di Sky Sport.

Manca sempre meno alle Finals dell’EA7 World Legends Padel Tour, il circuito mondiale del padel riservato alle leggende del calcio.

Il torneo, giunto alla seconda edizione, terminerà il 29 e il 30 novembre a Miami.

Tanti i campioni del mondo del calcio che parteciperanno tra cui Shevchenko, Totti, Toni e tanti altri.

Proprio Andriy Shevchenko ha parlato ai microfoni di SkySport nella giornata di oggi, 29 novembre, esprimendosi su vari temi.

Le parole di Shevchenko

L’ex centravanti rossonero ha cominciato l’intervista parlando di Rafa Leao: “Se giochi un po’ indietro e riesci a creare spazio davanti con la sua velocità e l’attacco degli spazi può essere utile. Può migliorare tanto, ha bisogno di adattarsi ma ha tutte le potenzialità. Può fare cose importanti per il Milan”.

Shevchenko ha poi continuato soffermandosi sulla gara tra il Milan e la Lazio: “Milan-Lazio è una partita speciale per me: è sempre eccitante giocare contro una delle squadre più forti, un bel ricordo. Oggi sono due belle squadre, il Milan arriva da un bel momento e sta facendo un grande campionato. C’è la consapevolezza può vincere il campionato“.

Le parole di Shevchenko

Il classe 1976 si è poi soffermato sulle possibilità degli uomini di Allegri di vincere lo scudetto: “Sono molto compatti, sanno difendere bene e creano tante occasioni: se continuano così possono davvero vincere il campionato“.

Per concludere il presidente della federcalcio Ucraina ha parlato dell’obiettivo Mondiali per la sua nazionale: “In Europa qualificarsi è sempre difficile: può succedere di tutto. Noi puntiamo tanto per raggiungere questo traguardo (i Mondiali): per il popolo ucraino significa tanto“.