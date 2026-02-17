Spezia, firmato Hamse Shagaxle: il centrocampista classe 2005 era svincolato
Nuovo innesto per lo Spezia a centrocampo: il club accoglie Hamse Shagaxle, centrocampista classe 2005 attualmente svincolato
Nuovo innesto in prospettiva per lo Spezia. La società bianconera ha definito l’arrivo di Hamse Shagaxle, centrocampista svedese classe 2005, che arriva in Liguria da svincolato.
Shagaxle è un centrocampista moderno, capace di ricoprire più ruoli nella zona nevralgica del campo, dalla mezzala offensiva al trequartista puro. Una caratteristica fondamentale è la capacità di “strappare” palla al piede.
Un buon assist-man, lo svedese abbina un discreto feeling con il gol. Sa inserirsi in area con i tempi giusti per chiudere l’azione, ma è pericoloso anche dalla media distanza.
L’operazione per portarlo in Liguria è stata condotta da Dario Paolillo e Luca Carnaghi.