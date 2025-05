Le parole dell’agente Vadim Shablii, CEO dell’agenzia ProStar, a GianlucaDiMarzio.com

Da Malinovskyi a Kovalenko, passando per i talenti Sudakov e Vanat – che piacciono anche in Italia: Vadim Shablii, CEO dell’agenzia ProStar, ha spiegato i piani per il futuro dei suoi assistiti a GianlucaDiMarzio.com.

“Ruslan è un giocatore di altissimo livello. E Kovalenko a Empoli si trova bene”, ha detto sui suoi due ‘italiani’. “Sia se resterà in Serie A, sia in caso di retrocessione valuteremo con la società per un possibile rinnovo, se le parti lo vorranno”.

La vera perla, però, è Georgiy Sudakov, centrocampista offensivo classe 2002 dello Shakhtar. In passato è stato nel mirino di Napoli e Juventus… “E attira anche oggi le attenzioni di molti club italiani: vorrebbe proseguire la sua carriera in Serie A”.

Tante situazioni calde in vista del prossimo calciomercato e un’agenzia che continua a crescere e si affaccia su molti mercati, dalla Premier League – dove rappresenta per esempio Mykolenko dell’Everton e Yarmolyuk del Brentford – ai giovani talenti della Grecia: “Continuiamo ad ampliare il raggio geografico delle nostre attività e ci impegniamo per consolidare la nostra posizione in Europa attraverso la nostra rete di osservatori e agenti. Molti di loro sono ex calciatori e questo aiuta a comprendere meglio la psicologia dei giocatori e le loro esigenze”.

Shablii: “Malinovskyi felice a Genova, sul rinnovo…”

Tra i campionati più rappresentati dalla ProStar, oltre a quello inglese, c’è anche quello italiano. Shablii e la sua agenzia, infatti, curano gli interessi di Malinovskyi e Kovalenko. “Siamo felici – ha detto sul trequartista del Genoa – di vedere Ruslan tornare in forma. Ha fornito subito due assist nella sua prima partita dopo il rientro. Il contratto con il Genoa, valido fino al 2027, offre una certa stabilità, ma il calcio è un ambiente dinamico, e tutto può succedere. È felice a Genova, e questo è l’aspetto più importante: Ruslan sta facendo il massimo affinché il club sia interessato a prolungare il contratto con lui”.

Se il Genoa di Malinovskyi naviga da tempo in acque serene, l’Empoli di Kovalenko è ancora in piena lotta salvezza. Il centrocampista ucraino è tornato in Toscana in inverno “e si è adattato bene all’ambiente, anche perché conosce già questo club da tempo. Quindi riteniamo che possa restare con la squadra se tutte le parti saranno soddisfatte della collaborazione”.

Chi in Serie A “vorrebbe continuare la carriera” è invece Sudakov. 13 gol in stagione, da centrocampista, con lo Shakhtar – di cui 2 in Champions League – e il futuro tutto dalla sua parte: “I club italiani lo seguono da tempo, e credo sia pronto per un nuovo passo nella sua carriera. Il suo attuale club, lo Shakhtar, comprende quando è il momento giusto per lasciar andare un giocatore e dargli l’opportunità di andare avanti. Credo molto nel potenziale di Georgiy e sono sicuro che possa giocare ai massimi livelli. È un calciatore che, grazie alla sua tecnica e alla capacità di leggere il gioco, può influenzare l’esito di una partita, e per il suo potenziale la sua valutazione sarà sicuramente significativa”.

Altri due giocatori che godono di estimatori in Serie A sono Vadyslav Vanat, attaccante classe 2002 della Dynamo Kiev, e Giannis Konstantelias, trequartista 22enne del PAOK. Shablii non si espone sul loro futuro, ma si aspetta “interesse attivo nel prossimo mercato. I loro numeri parlano da soli: Vanat ha messo a referto 17 gol e 3 assist in campionato, 21 gol complessivi inclusi tornei europei e presenze in Nazionale. Konstantelias, invece, ha segnato 11 reti in tutte le competizioni ed è stato inserito nel ranking CIES tra i migliori U23 per percentuale di passaggi progressivi accurati (88,9%)”. Due giovani di alto livello, che attireranno gli occhi del calciomercato.