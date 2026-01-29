Joaquin Seys: “Aleksandar Stankovic, centrocampista incredibile. Ce lo godiamo qui a Bruges”

Le parole di Joaquin Seys, difensore del Club Brugge, a gianlucadimarzio.com

Dopo una notte europea da incorniciare, Joaquin Seys, difensore del Club Brugge, racconta ai microfoni di gianlucadimarzio.com le sensazioni di una vittoria che pesa, non solo per il risultato ma per il momento in cui è arrivata.

Il difensore del Bruges analizza il netto 3-0 sul Marsiglia, soffermandosi sull’impatto emotivo della Champions League, sulla crescita maturata affrontando avversari di altissimo livello e sull’importanza di mantenere continuità per tutti i 90 minuti.

Nel corso dell’intervista, spazio anche agli elogi per Aleksandar Stankovic, protagonista di una prestazione totale e ormai punto fermo del centrocampo belga.

Le sue parole.

Le parole di Joaquin Seys

La vittoria con il Marsiglia è stata splendida: “È una grande sensazione sopratutto perché arriva dopo settimane e mesi difficili. Aver vinto questa partita è un grande sollievo per il modo così convincente in cui l’abbiamo fatto e per la qualificazione al prossimo turno”.



Nel primo quarto d’ora vi riusciva proprio tutto come dimostra il doppio vantaggio: “È dovuto al feeling della Champions e l’adrenalina che ti dà questa competizione. Avevamo un piano e l’esecuzione è andata a buon fine. Tutto è andato bene. Abbiamo difeso e attaccato tutti insieme e il risultato è soddisfacente”.

Giocando contro giocatori di livello come Greenwood, Weah, Gouiri, Paixão e Aubameyang: “Impari come difendere meglio e a dover essere sempre attento. A una squadra come il Marsiglia basta un occasione da gol… l’alto livello è questo. La cosa più importante che ho imparato è che a questi livelli devi avere continuità per 90 minuti”.

Sulla prestazione completa di Aleksandar Stankovic: “È stato incredibile! Lui ogni settimana gioca a questi livelli. È un giocatore pazzesco e noi ce lo godiamo qui a Bruges”.

A cura di Alessandro Schiavone