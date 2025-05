Nasce Seven Kings: una squadra di calcio a 7 formata da giocatori della Kings League Italy

Pronto a prendere forma un nuovo progetto: nasce la Seven Kings.

Dalla Kings League al calcio a 7: prende forma un nuovo ed entusiasmante progetto dedicato: la Seven Kings.

Nata da un’idea di Sergio Cruz in collaborazione con Pierino dei PirlasV, questa nuova formazione di calcio a 7 è pronta a portare spettacolo in tutta Italia.

Dopo il successo del primo split della competizione digitale, Cruz ha deciso di creare una vera e propria squadra itinerante, formata da alcuni dei migliori giocatori della Kings League, con l’obiettivo di partecipare a tornei in giro per il Paese.

La Seven Kings prende forma

Il progetto, che vivrà in buona parte online tra YouTube, TikTok e Instagram, è stato sviluppato in collaborazione con Pierino, volto noto della community online con i PirlasV (nonché presidente in Kings League). Tra i giocatori annunciati ci sono nomi già conosciuti dai fan come Colombo, Berra, Benedetti, Soldà e Stojkovic, protagonisti del campionato ispirato al format lanciato da Gerard Piqué. Ma l’idea va oltre il semplice gioco: ogni tappa del tour vedrà anche la presenza di ospiti speciali, scelti per animare l’evento e coinvolgere il pubblico.

In una tappa a Napoli, ad esempio, ci sarà Antonio Junior Vacca, professionista che ha anche partecipato allo split italiano. La pagina Instagram della squadra ha già raggiunto migliaia di follower in poco tempo.L’obiettivo? È duplice: da un lato promuovere il calcio a 7, disciplina sempre più seguita e spettacolare; dall’altro consolidare il legame tra sport, intrattenimento e piattaforme digitali. Il progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nella contaminazione tra calcio giocato e mondo dei creator, offrendo un format innovativo che punta a coinvolgere nuove generazioni di appassionati. Il tour è pronto a partire e con lui una squadra che vuole far parlare di sé non solo per le prestazioni in campo, ma anche per lo show fuori.

A cura di Simone Pagliuca e Mattia Picchialepri