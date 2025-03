La Premier League sarà rappresentata da sette squadre nella prossima edizione della Champions League? Ecco come

L’Inghilterra può ancora mandare 7 club in Champions League la prossima stagione.

Se non impossibile, poco ci manca, però ci sono ancora delle speranze.

In questo senso, giocano un ruolo fondamentale le squadre ancora in corsa per un trofeo internazionale: Aston Villa (in Champion League) e Tottenham, Manchester United (in Europa League). Da non dimenticare, la presenza di Arsenal (sempre in UCL) e Chelsea (in Conference League).

Ecco come tutto questo potrebbe accadere: le possibili combinazioni in vista della prossima edizione.

Sette squadre inglesi in Champions League se: le possibili combinazioni

Ma quindi, in che modo l’Inghilterra potrebbe sperare di portare 7 squadre nella competizione più importante d’Europa? Tutto dipende da 3 squadre.

In Champions League, l’Aston Villa – unica squadra inglese rimasta insieme all’Arsenal – dovrebbe arriva fino in fondo, vincere la finale ma terminare la stagione in Premier League sotto il quarto posto. Il Tottenham o il Manchester United, invece, dovrebbero vincere l’Europa League. Le squadre di Postecoglou e Amorim sono impegnate rispettivamente contro AZ e Real Sociedad, match validi per gli ottavi di finale della competizione.

Premier League, la classifica attuale

Ecco la situazione in Inghilterra dopo 29 giornate.

Liverpool 70 Arsenal 55 Nottingham 51 Chelsea 49 Man City 47 Newcastle 47 Brighton 46 Aston Villa 45 Bournemouth 44 Fulham 42 Crystal Palace 39 Brentford 38 Tottenham 34 Man United 34 Everton 33 West Ham 33 Wolverhampton 23 Ipswich 17 Leicester 17 Southampton 9