Serie C, esclusa anche la Turris: è ufficiale

La nota ufficiale da parte del Tribunale Federale Nazionale riguardo l’esclusione della Turris dalla Serie C

Era nell’aria da diverso tempo, ma adesso è ufficiale. Dopo il Taranto arriva un’altra esclusione dal campionato di Serie C: anche la Turris è stata estromessa dal girone C.

Nei giorni scorsi, la Procura Federale della FIGC aveva deferito il club in seguito a una segnalazione della Covisoc. Dopo la chiusura delle indagini, la società campana ha ricevuto il deferimento.

Il Procuratore Federale ha attribuito alla società e ad Antonio Piedepalumbo sia la responsabilità diretta che quella propria, accusando quest’ultimo di recidiva ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Di conseguenza, il TFN ha ufficializzato l’esclusione del club di Torre Del Greco, nell’area metropolitana di Napoli, in Campania. Intanto, c’è attesa riguardo il campionato da qui potrà ripartire la società a partire dalla stagione 2025/2026.

Il comunicato del TFN sulla Turris

Di seguito il comunicato ufficiale del Tribunale Federale Nazionale sull’esclusione della Turris, nonostante tutti gli sforzi per adempiere alle scadenze e salvare il campionato. Il comunicato ufficiale di seguito.

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

– per il sig. Antonio Piedepalumbo, anni 3 (tre) di inibizione;

– per la società SS Turris Calcio Srl, esclusione dall’attuale campionato di competenza, nonché punti 3 (tre) di penalizzazione in

classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile“.

PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI VAI SU LACASADIC.COM