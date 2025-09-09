La Serie C guarda al futuro: Sky e Lega Pro insieme per il triennio 2025-2028

I 60 club di Serie C si sono riuniti oggi a Milano presso la sede di Sky: il racconto dell’evento

Oggi, martedì 9 settembre, i 60 club della Serie C si sono riuniti presso la sede di Sky a Milano per inaugurare un nuovo percorso condiviso.

L’incontro ha rappresentato un momento chiave per il futuro della Lega Pro, con la presentazione delle principali novità che caratterizzeranno il campionato nel triennio 2025-2028.

Al centro della giornata, tre temi fondamentali: lo sviluppo tecnologico, la valorizzazione dei giovani talenti e un impegno sempre più deciso verso un calcio moderno, dinamico e coinvolgente.

Sky, che trasmette ben 1.143 partite ogni stagione, ha confermato il proprio investimento nel progetto, evidenziando l’interesse crescente del pubblico, sia da casa che negli stadi. A testimonianza di questo coinvolgimento, oggi alle ore 16 tornerà in onda anche “Area C”, l’approfondimento dedicato alla Serie C.

Il racconto dell’incontro

Numerosi gli ospiti presenti all’evento: il giornalista Gianluca Di Marzio, in veste di padrone di casa, il presidente della Lega Pro Matteo Marani e l’ex arbitro internazionale Daniele Orsato, tra i protagonisti della giornata.

Il primo a prendere la parola è stato Federico Ferri, direttore di Sky Sport: “Grazie alla Lega per aver scelto Sky come sede per l’inizio di questa nuova stagione. In questi anni abbiamo lavorato intensamente con la Serie C, costruendo un nuovo asset editoriale per Sky. Il nostro obiettivo è stato creare una collaborazione strutturata tra broadcaster e Lega, rendendo il campionato più visibile e coinvolgente per tutti, sia in campo che in televisione. Mandiamo in onda in esclusiva tutte le partite, tranne una, e questo è stato possibile anche grazie alla visione del presidente Marani.”

Le parole di Marani e Orsato

Grande emozione anche nelle parole di Matteo Marani, presidente della Lega Pro: “Vi ringrazio tutti. Per me è un momento molto emotivo, perché qui a Sky ho trascorso dieci anni importanti della mia vita. È qui che ho registrato puntate di ‘Storie’ che hanno avuto grande seguito. Due anni fa, la scelta di Sky di puntare sulla Serie C non è stata affatto scontata, e ha dimostrato una fiducia enorme. Per me Sky non è solo un partner, è un pezzo della mia storia, condividiamo anche valori. Quando arrivammo qui, mi presi l’impegno di migliorare il prodotto. E lo stiamo facendo.”

A chiudere la giornata è stato Daniele Orsato, che ha illustrato il funzionamento del Football Video Support (FVS), il nuovo strumento a supporto degli arbitri: “Ringrazio il presidente Marani per il supporto quotidiano. Quando ho accettato questo ruolo, mi è stato chiesto se fossi pronto: posso dire oggi di sentirmi più forte. Il lavoro svolto finora è stato straordinario. I nostri ragazzi sono giovanissimi e stanno affrontando un esperimento importante. Il FVS è uno strumento che aiuterà a ridurre gli errori in campo. E se gli arbitri sbagliano meno, anche gli allenatori protestano di meno. Si sta instaurando un clima di vera collaborazione. I dati ci danno ragione: nella prima giornata abbiamo avuto 155 minuti di recupero complessivi, pari a circa 5 minuti a partita; all’ultima, siamo arrivati a 115. È un progetto ambizioso, e siamo solo all’inizio. Ma la direzione è quella giusta”.