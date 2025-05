Venturato: “Salvezza in Serie B? Sarà una battaglia fino all’ultimo secondo”

Uno sguardo alla Serie B, dalle squadre promosse in Serie A alla lotta salvezza: ecco le parole dell’ex Cittadella e SPAL Roberto Venturato.

Grande esperto di Serie B. Un profilo che potrebbe attirare diversi club visto il suo palmares vincente. Con il Cittadella è sempre rimasto nella parte alta della classifica. Discorso diverso invece per l’esperienza alla SPAL: dopo il suo esonero il club è retrocesso a fine stagione. Di chi stiamo parlando? Di Roberto Venturato.

Negli ultimi giorni, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha infatti ricevuto diverse proposte. Prima una chiamata del Brescia ma ha deciso di non accettare un contratto per sole due settimane. Poi a Cosenza, prima che tornasse Alvini, ma anche qui non c’erano le condizioni per poter accettare. Ora quindi è pronto a ripartire con entusiasmo in vista della prossima stagione.

“Sassuolo e Pisa hanno confermato le loro grandi potenzialità con la vittoria del campionato, hanno fatto una corsa tutto l’anno stando sempre nei primi due posti con grande merito. Bisogna fare i complimenti a delle società che hanno programmato e voluto fortemente la Serie A. Il Sassuolo ci è riuscito subito dopo un anno. Il Pisa invece arriva una lunga programmazione. Dopo un lavoro importante e di grande attenzione hanno ottenuto questo risultato. Grande merito ai Corrado che sono riusciti a coinvolgere un investitore importante, complimenti a Inzaghi e a tutta la squadra“, commenta ai microfoni di gianlucadimarzio.com.

Continua poi: “Per la permanenza in Serie B credo che raramente sia capitata una battaglia sportiva così fino all’ultimo secondo. Dal Mantova al Cittadella si giocano tutto in queste partite. Ci saranno anche scontri diretti. Si fa fatica a definire cosa potrà succedere. Questa è una lotta molto positiva perché il campionato di Serie B è sempre avvincente. Tutte le squadre hanno possibilità di giocarsi le partite fino in fondo“.

Le parole di Venturato sulla Serie B

Venturato, che è seguito da bcgroup, prosegue parlando delle sorprese di questa Serie B: “Sicuramente la squadra che colpisce di più è la neopromossa Juve Stabia che è riuscita a dare continuità nei risultati con una squadra giovane. Si sono messi in gioco e hanno ottenuto un grande risultato, cioè andare ai playoff. Anche la Carrarese ha dimostrato di avere un’identità, una personalità con diversi giovani che hanno dimostrato di saperci fare e sono riusciti spesso a mettere in difficoltà anche squadre di valore“.

E poi i giovani da tenere d’occhio: “Ci sono tanti giovani che hanno talento e capacità. Sicuramente Pio Esposito ha davvero confermato di essere di grandi prospettive per fisicità, personalità, qualità tecniche. Mi è piaciuto molto il trequartista del Brescia Galazzi. Poi mi ha sorpreso Angori che ha rubato il posto a Beruatto che è un altro giocatore molto forte. Anche il difensore centrale della Carrarese Guarino è stata una sorpresa importante, ha dimostrato, essendo un giovane, di riuscire a fare la differenza“.

Uno sguardo agli allenatori

Infine il focus si sposta sugli allenatori: “Sicuramente Grosso e Inzaghi hanno confermato di essere due allenatori che in serie B hanno capacità perché è il secondo campionato che vincono. Spero che riusciranno a confermare queste qualità anche in Serie A“.

Per poi concludere: “Pagliuca ha confermato di essere un allenatore con grandi idee e capacità che poi ha trasferito alla squadra. Anche Calabro ha fatto una stagione importante, ha dato un certo tipo di gioco, anche dando continuità“.