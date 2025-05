Serie B, Brescia deferito al Tribunale Federale Nazionale: la situazione

Serie B, il Brescia è deferito al Tribunale Federale Nazionale: la decisione del Procuratore

A seguito dell’indagine sostenuta dallo stesso Procuratore Federale, quest’ultimo ha deferito il Brescia al Tribunale Federale Nazionale. Insieme alla società, sono stati deferiti anche i rispettivi dirigenti e legali rappresentanti della stessa.

Stando alla ricostruzione del Procuratore Federale, Massimo Cellino (Presidente del club) ed Edoardo Cellino (Consigliere Delegato) sono accusati di non aver pagato correttamente e nei tempi previsti alcune imposte e contributi per i mesi di novembre e dicembre 2024, e gennaio e febbraio 2025, entro il termine del 16 aprile.

Il Brescia è quindi accusato a titolo di responsabilità diretta, in quanto le violazioni sono state commesse da suoi rappresentanti legali, e anche a titolo di responsabilità propria. Ossia, per non aver vigilato o agito correttamente per evitare tali violazioni.