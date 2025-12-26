Da Desplanches a Ghedjemis, fino alle sorprese Cissè e Cacciamani, ecco la top 11 under 23 della Serie B di gianlucadimarzio.com.

Il 2025 è ormai pronto ad andare in archivio, e anche per la Serie B è tempo di bilanci definitivi. Per il campionato cadetto è stato infatti un anno caratterizzato da tante emozioni e colpi scena. Arricchito, come da tradizione, dalla nascita di tanti nuovi talenti.

Un vero e proprio contenitore di storie pronte a farsi spazio nel calcio dei ‘grandi’. Da Pio Esposito a Idrissa Touré, fino a Tommaso Barbieri, calciatori cresciuti in quella che è da sempre la culla dei sogni realizzati, e realizzabili, ora protagonisti in Serie A.

E anche questa prima parte di stagione ha saputo lasciare una traccia importante. Dalle parate di Sebastiano Desplanches, decisivo nelle ultime giornate per il Pescara, ai gol di Alphadjo Cissè, fino a qui autentica sorpresa del Catanzaro di Alberto Aquilani.

Scopriamo insieme la nostra personale top 11 under 23 del 2025 della Serie B.

Serie B, la top 11 under 23 del 2025: il focus sulla difesa

In porta, come detto, ecco Sebastiano Desplanches. Il classe 2003 del Pescara, cresciuto nel settore giovanile del Milan, è stato l’autentico trascinatore degli abruzzesi durante le ultime giornate di campionato. Carattere, grinta e parate decisive, come quelle arrivate contro il Bari. Basi importanti per arrivare all’obiettivo salvezza. In difesa, invece, ecco Gabriele Bracaglia. Il centrale del Frosinone, cresciuto proprio dalle parti dello Stirpe, è uno dei punti di forza di un reparto che, in questo momento, è tra i migliori della categoria. Quattro gol, due assist e la vetta della classifica, perché non continuare a sognare?

Accanto a lui c’è Raphael Kofler, di proprietà del Südtirol. Il classe 2005 ha trovato continuità e fiducia all’interno della formazione guidata da Castori. Affidabile e costante. Per lui anche diverse presenze con la Nazionale Under 20 azzurra. Sulle fasce spazio invece a Gady Beyuku e Andrea Bozzolan. Il primo, classe 2005, è uno dei tanti talenti scoperti e lanciati dal Modena durante l’ultima sessione estiva di calciomercato. Tecnica e corsa, caratteristiche tradotte sul campo con prestazioni solide. Già tredici presenze con i canarini: vietato fermarsi. Il secondo infine, classe 2004, è attualmente fermo a quota 2 gol e 2 assist, ormai titolare fisso nella Reggiana di Davide Dionigi. Scuola Milan, alla prima esperienza in Serie B dopo il passaggio con Perugia e Milan Futuro in Serie C.

Qualità e gol importanti: alla scoperta del centrocampo

Il reparto di centrocampo viaggia invece sulle ali della qualità e dell’entusiasmo. La prima menzione va a Issa Doumbia. Il talento classe 2003 del Venezia, dopo un primo assaggio di Serie A con gli arancioneroverdi, è una delle certezze per Giovanni Stroppa. Quattro gol e due assist tra campionato e Coppa Italia, numeri destinati a crescere. Spazio poi a Lorenzo Ignacchiti, classe 2004, tornato a Empoli dopo l’esperienza con la Reggiana. Costante e in continua crescita. È stato inoltre premiato dalla società toscana, dove è cresciuto, con la fascia da capitano.

Tra le grandi sorprese della Serie B 2025/2026 c’è, ovviamente, Alphadjo Cissè. Grande intuizione estiva del Catanzaro, può ricoprire diversi ruoli, dal centrocampo fino all’attacco. La carta d’identità recita 2006, ma ha già dimostrato di avere la maturità giusta. Utilizzato prevalentemente da seconda punta da Aquilani, è attualmente a quota 6 gol in campionato. Autentico trascinatore.

Dalla concretezza di Shpendi alla fantasia di Ghedjemis: tutto sull’attacco

Le ultime considerazioni ci portano dunque alla fase offensiva. Tra le piacevoli conferme c’è sicuramente Cristian Shpendi, pronto a regalarsi la seconda doppia cifra consecutiva in Serie B. Sei gol e due assist per un Cesena in piena lotta per le prime posizioni. A chiudere il reparto d’attacco ecco invece Farès Ghedjemis e Alessio Cacciamani.

Il primo, classe 2002 di proprietà del Frosinone, sta trascinando la squadra di Alvini verso il possibile ritorno in Serie A. Lampi di classe, attaccamento e tanto carisma. E le statistiche parlano già di sei gol e due assist con i giallazzurri. Il secondo invece, classe 2007 cresciuto nel settore giovanile del Torino, è alla prima vera esperienza tra i professionisti dopo l’esordio in massima serie con il club granata. Quattordici presenze e due gol in questa Serie B, numeri che fanno da cornice a una Juve Stabia coinvolta nella ‘lotta’ per una posizione playoff.

TOP 11 UNDER 23 SERIE B (4-3-3): Desplanches, Bozzolan, Kofler, Bracaglia, Beyuku, Ignacchiti, Doumbia, Cissè, Ghedjemis, Shpendi, Cacciamani.