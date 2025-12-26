Serie B, tra conferme e sorprese: la top 11 over 23 dopo 17 giornate

Dalla solidità dei veterani alle sorprese più convincenti: dopo 17 giornate il campionato cadetto offre già indicazioni chiare sui protagonisti over 23

Diciassette giornate alle spalle e solo due ancora da disputare prima della chiusura del girone d’andata: la Serie B entra nella fase in cui i giudizi iniziano a farsi più solidi. Non è più tempo di valutazioni legate all’exploit del singolo weekend, ma di analisi che premiano soprattutto la continuità, la personalità e l’impatto reale sull’andamento delle squadre.

Nel campionato cadetto, storicamente equilibrato e imprevedibile, l’età e il vissuto calcistico diventano spesso un valore aggiunto: leggere i momenti della partita, gestire la pressione e fare la differenza nei frangenti decisivi è una qualità che emerge con il passare delle giornate.

Tra gol pesanti, assist determinanti, leadership silenziose e carisma da trascinatori, diversi profili over 23 hanno lasciato un segno importante in questo primo scorcio di stagione. Alcuni rappresentano certezze attese, protagonisti annunciati fin dall’estate, altri sono invece sorprese capaci di imporsi con prestazioni costanti.

Da qui nasce la nostra Top 11 over 23 dopo 17 giornate: una formazione che non guarda solo alle statistiche, ma al peso specifico dei singoli sull’economia delle rispettive squadre. Un undici ideale che racconta una Serie B fatta di esperienza, maturità e rendimento continuo.

Affidabilità tra i pali ed esperienza difensiva

Jonathan Klinsman è uno dei volti simbolo del Cesena di Michele Mignani, attualmente nelle zone alte della classifica. Il portiere classe ’97 ha garantito affidabilità costante, risultando decisivo in più occasioni, come dimostra il rigore parato a Gliozzi nel derby contro il Modena. La sua crescita non è passata inosservata nemmeno oltre oceano, con le convocazioni nella Nazionale statunitense che certificano un rendimento di alto livello. Sulla corsia destra Samuele Birindelli sta dimostrando di essere un lusso per la categoria. Dopo qualche settimana di adattamento, l’esterno del Monza ha alzato notevolmente il livello delle sue prestazioni, unendo spinta offensiva e solidità difensiva. I numeri parlano chiaro: 4 gol e un assist da terzino.

Al centro della difesa brianzola spicca Armando Izzo, capitano e leader carismatico. La sua esperienza in Serie A si riflette in ogni intervento, ma anche nella capacità di incidere in zona offensiva: 3 gol e 2 assist che ne fanno una colonna portante della squadra di Bianco. Tra le sorprese più interessanti c’è Andrea Tiritiello: il centrale dell’Entella neopromossa si è rivelato un’arma preziosa anche sotto porta, con 6 gol che hanno fruttato punti fondamentali nella corsa salvezza. Prestazioni sempre solide e una leadership discreta ma efficace. Sul versante opposto, Gianluca Frabotta sembra aver ritrovato fiducia e continuità. Dopo anni complicati, il terzino del Cesena sta vivendo una stagione di rilancio, impreziosita da gol pesanti come la doppietta a La Spezia e la rete decisiva contro il Mantova.

Qualità e continuità in mezzo al campo

Il cuore del centrocampo è guidato da Giacomo Calò, autentico regista del Frosinone capolista. Con 8 assist e 4 gol, è il miglior interprete del ruolo nel campionato, capace di dettare la manovra offensiva e incidere con grande regolarità. Al suo fianco Gianluca Busio, che nonostante l’età gioca con la maturità di un veterano. Sempre titolare nel Venezia, garantisce equilibrio, dinamismo e inserimenti puntuali, risultando decisivo anche in zona gol.

Completa il reparto Nicolas Schiavi, punto di riferimento della Carrarese. L’argentino abbina quantità e qualità con grande efficacia e i suoi 6 gol raccontano di un centrocampista totale, nel pieno della maturità calcistica.

Coda, Pohjanpalo e Adorante: i gol non mancano

In attacco non poteva mancare Massimo Coda, che continua a scrivere la storia della Serie B. A 37 anni è ancora decisivo, trascinando una Sampdoria in difficoltà con gol pesanti e tanta esperienza: 8 reti e record assoluto di marcature nella serie cadetta, 143. Al centro dell’attacco Joel Pohjanpalo è semplicemente devastante. Capocannoniere con 11 reti, il finlandese del Palermo abbina forza fisica, fiuto del gol e capacità di far giocare la squadra, risultando uno degli attaccanti più completi del campionato.

Chiude il tridente Andrea Adorante, che, dopo l’exploit con la Juve Stabia dell’anno scorso, sta confermando il suo valore anche a Venezia. I 7 gol segnati certificano una crescita continua e una capacità realizzativa sempre più affidabile.

TOP 11 OVER 23 SERIE B (4-3-3): Klinsman; Birindelli, Tiritiello, Izzo, Frabotta; Calò, Busio, Schiavi; Coda, Pohjanpalo, Adorante.

A cura di Carlo Mignolli